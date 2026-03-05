Treni il monito delle categorie | Lavoro dei pendolari a rischio

Le categorie dei pendolari denunciano un aumento dei disagi sui treni della tratta Firenze-Arezzo, con guasti, cancellazioni e ritardi che si sono intensificati negli ultimi giorni. Le criticità riguardano principalmente il lavoro di chi ogni giorno si sposta tra le due città. La situazione continua a creare disservizi e disagio tra chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici.

di Manuela Plastina I disagi che viaggiano sulle rotaie della tratta Firenze-Arezzo sono ormai annosi, ma negli ultimi giorni sembrano essersi intensificati tra guasti, cancellazioni e ritardi vari. Una situazione diventata difficilmente sostenibile per le migliaia di utenti del Valdarno che ogni giorno per andare a Firenze o Arezzo col mezzo pubblico si trovano ad affrontare problemi continui. Solo la settimana scorsa ci sono state tre giornate di gravi disagi, tra un principio di incendio di un locomotore lunedì, un guasto sulla linea martedì e un altro giovedì. Sabato lo sciopero. Questa settimana non è cominciata meglio, col treno delle 9 di lunedì da Arezzo con un ritardo di oltre un’ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Circumvesuviana, nuovo stop per collaudo treni: il disappunto dei pendolariTempo di lettura: 2 minuti“Ancora uno stop della circolazione per verifica dei nuovi treni, ancora disagi per i pendolari vesuviani.

