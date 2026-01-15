Circumvesuviana nuovo stop per collaudo treni | il disappunto dei pendolari

La Circumvesuviana ha annunciato un nuovo temporaneo stop per i collaudi dei treni, causando inevitabili disagi ai pendolari della zona. La sospensione, necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio, si aggiunge alle recenti interruzioni, evidenziando le sfide nella modernizzazione della linea. I viaggiatori attendono aggiornamenti e soluzioni per ridurre i disagi durante questo periodo di verifica.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ancora uno stop della circolazione per verifica dei nuovi treni, ancora disagi per i pendolari vesuviani. Dalla prossima settimana Eav ha annunciato la chiusura anticipata, a cadenza diversa, del servizio viaggiatori su tutte le linee vesuviane per testare i nuovi treni. Un ulteriore disagio che con buon senso poteva essere evitato. – Comitati pendolari Linee Vesuviane Fermare il servizio viaggiatori in anticipo in particolare sulla Baiano e sulla Sarno già penalizzate dai precedenti test e con un’offerta di servizio ordinario ridotto non ha giustificazione, se non quella del metro ragionieristico del risparmio, a danno dei pendolari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Circumvesuviana, nuovo stop per collaudo treni: il disappunto dei pendolari Leggi anche: L’ipotesi stop ai treni per due anni. Ira dei pendolari: "Disagi infiniti" Leggi anche: Circumvesuviana, la lettera aperta dei pendolari: “Servono atti concreti e trasparenza” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Circumvesuviana, al via i test dei nuovi treni: chiusura anticipata delle tre linee - Le prove dei nuovi treni Stadler, destinati ad aumentare i convogli a disposizione della Circumvesuviana, entrano finalmente nella fase cruciale dei test in linea, ma il rovescio della ... ilmattino.it

Picchiato per difendere il nuovo treno della Circumvesuviana dal vandalismo #Poggiomarino #Cronaca facebook

