Sciopero dei treni ritardi e cancellazioni anche nelle fasce dei pendolari - Foto

Questa mattina, i treni di Trenord sono rimasti fermi a causa di uno sciopero indetto dai lavoratori. Molti pendolari si sono trovati a dover cambiare programmi, con ritardi e cancellazioni che hanno coinvolto anche le fasce di garanzia. La giornata si presenta difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici in Lombardia.

LO SCIOPERO. Indetto dai lavoratori di Trenord per la giornata del 2 febbraio ha interessato anche le fasce di garanzia dei pendolari. Ritardi e cancellazioni sia sulla linea per Milano via Treviglio sia via Carnate. Il mese «olimpico» si apre con l’ennesima giornata di disagi per i pendolari lombardi. Dalle ore 3 di lunedì 2 febbraio alle ore 2 di martedì 3 febbraio 2026 è stato infatti proclamato uno sciopero dei dipendenti di Trenord, con pesanti ripercussioni sul servizio ferroviario. Il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale potrebbero subire variazioni e cancellazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Milano si sveglia ancora una volta con ritardi e cancellazioni sui treni.

Oggi si svolge uno sciopero generale della Cgil contro la Legge di Bilancio del governo Meloni, considerata ingiusta e recessiva.

