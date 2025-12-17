Savona 22enne Valentina Squillace muore sotto un tir | Attraversava strisce pedonali trascinata sotto le ruote per metri - VIDEO
Una tragedia a Savona: Valentina Squillace, 22 anni, perde la vita dopo essere stata trascinata sotto un tir mentre attraversava le strisce pedonali. L'incidente, avvenuto in un tratto molto trafficato di corso Tardy e Benech, ha sconvolto la comunità. La giovane, studentessa al quarto anno, stava attraversando con il semaforo verde quando si è verificato il tragico impatto.
Al momento dell'incidente, sembra che la 22enne stesse attraversando le strisce pedonali col verde. L'impatto mortale è avvenuto in corso Tardy e Benech, un tratto ad alto rischio e molto trafficato da mezzi pesanti Valentina Squillace, ragazza di appena 22 anni e studentessa al quarto anno d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Giornata tragica per i pedoni sulle strade della Liguria: dopo la morte di una 22enne a Savona, investita da un tir, un altro incidente mortale si è verificato intorno alle 19 a Genova Sampierdarena in via Cantore, anche in questo caso è coinvolto un Tir, l’autoart - facebook.com facebook
