Savona 22enne Valentina Squillace muore sotto un tir | Attraversava strisce pedonali trascinata sotto le ruote per metri - VIDEO

Una tragedia a Savona: Valentina Squillace, 22 anni, perde la vita dopo essere stata trascinata sotto un tir mentre attraversava le strisce pedonali. L'incidente, avvenuto in un tratto molto trafficato di corso Tardy e Benech, ha sconvolto la comunità. La giovane, studentessa al quarto anno, stava attraversando con il semaforo verde quando si è verificato il tragico impatto.

