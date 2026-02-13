Arianna Fontana nella leggenda! Rivivi il suo argento nei 500 metri

Arianna Fontana ha fatto la storia alle Olimpiadi di Pechino, quando ha conquistato l’argento nei 500 metri di short track. La vittoria arriva dopo una gara combattuta, segnata da un lieve inciampo nelle ultime curve che le ha impedito di salire sul gradino più alto del podio. Con questa medaglia, la campionessa italiana supera ogni record, diventando l’atleta con più medaglie olimpiche di sempre per l’Italia, a pari merito con il leggendario Edoardo Mangiarotti.

Arianna Fontana è nella leggenda! Con l'argento conquistato nei 500 metri, diventa l'atleta italiana con più medaglie olimpiche nella storia, a pari merito con Edoardo Mangiarotti.