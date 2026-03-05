Per la 28ª giornata di fantacalcio, tre attaccanti si distinguono come scelte fondamentali: un top, una certezza e una scommessa. Sono i giocatori da schierare senza esitazioni per aumentare le possibilità di punti. La selezione si basa su rendimento e probabilità di impatto nel prossimo turno, offrendo opzioni diverse per adattarsi alle strategie di ogni fantallenatore.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 28ª giornata. Il programma si apre venerdì 6 marzo (ore 20.45) con Napoli-Torino, mentre il sipario calerà lunedì sera con il posticipo tra Lazio e Sassuolo. Il tutto senza dimenticare l'attesissimo derby Milan-Inter. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e centrocampisti è il momento di scoprire i tre migliori attaccanti da schierare al fantacalcio in questo turno. Dopo due gare a secco contro Roma e Atalanta, Rasmus Hojlund (fantamedia 7,5) è tornato a fare una delle cose che sa fare meglio: segnare. Preciso nell'indirizzare in porta la rete del vantaggio del Napoli sul campo del Verona, l'attaccante danese ha realizzato fin qui in campionato nove gol e e un assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 28ª giornata

