Tre arresti per spionaggio Il governo trema | è caos dopo l’inchiesta

Tre persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine di spionaggio che coinvolge il governo del Regno Unito. L’inchiesta, ancora in corso, ha portato a queste misure cautelari e ha acceso i riflettori su possibili attività di intelligence. La notizia ha suscitato reazioni immediate tra le autorità e i media, che seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda.

Il dossier spionaggio torna a far tremare il Regno Unito e finisce dritto sul tavolo del governo Starmer. Le autorità, usando i poteri del National Security Act (la legge pensata contro le interferenze straniere), hanno arrestato tre uomini sospettati di aver aiutato un servizio d’intelligence legato alla Cina, riaccendendo allarmi sulla sicurezza nazionale e sui rapporti con Pechino. I fermi sono scattati in contemporanea tra Inghilterra e Galles, con perquisizioni tra Londra e alcune località gallesi. Gli arrestati hanno 39, 43 e 68 anni: uno fermato nella capitale, uno nella contea di Powys e uno a Pontyclun, nel sud del Galles. L’ipotesi è quella di “assistenza a un servizio di intelligence straniero”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Cina, spionaggio a Londra e tre arresti: anche il marito di Joani Reid, clamoroso scandalo politicoTre uomini sospettati di spionaggio a favore della Cina, tra cui il marito di una deputata scozzese, sono stati arrestati ieri e rilasciati su...

Spionaggio nel Regno Unito. Tre arresti per presunto supporto all’intelligence cineseLa polizia antiterrorismo del Regno Unito ha arrestato tre uomini sospettati di aver collaborato con i servizi di intelligence cinesi in attività...

