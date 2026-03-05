Cina spionaggio a Londra e tre arresti | anche il marito di Joani Reid clamoroso scandalo politico

A Londra sono stati arrestati tre uomini sospettati di spionaggio a favore della Cina, tra cui il marito di una deputata britannica. Le autorità hanno confermato le detenzioni senza fornire dettagli sulle accuse specifiche o sull’identità delle persone coinvolte. Le indagini sono in corso e l’intera vicenda sta attirando l’attenzione sui possibili rischi di attività di intelligence straniere nel paese.

Tre uomini sospettati di spionaggio a favore della Cina, tra cui il marito di una deputata scozzese, sono stati arrestati ieri e rilasciati su cauzione oggi nel Regno Unito nell'ambito di un'indagine sulla sicurezza nazionale, mentre Pechino ha denunciato quella che definisce un'esagerazione della presunta minaccia di spionaggio cinese. La Metropolitan Police ha confermato che tre uomini di 39, 43 e 68 anni sono stati arrestati in Inghilterra e Galles nel quadro di un'inchiesta condotta dalle unita' antiterrorismo in base alla legge britannica sulla sicurezza nazionale e successivamente rilasciati su cauzione. Tra i fermati figura David. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

