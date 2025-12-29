La legge della Toscana non è illegittima interamente ma varie parti violano le competenze statali la Consulta accoglie parzialmente il ricorso sul fine vita

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che la legge della Toscana sul fine vita non è illegittima nella sua totalità, ma alcune parti violano le competenze statali. Nella sentenza n. 204/2025, la Corte ha respinto le contestazioni sul testo regionale, dichiarando invece l’illegittimità costituzionale di specifiche disposizioni. Questa decisione evidenzia un bilanciamento tra autonomia regionale e rispetto delle competenze statali in materia di diritto alla scelta di fine vita.

Non è illegittima nella sua interezza la legge della Regione Toscana sul fine vita. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che con la sentenza numero 204 depositata oggi, ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. La Corte ha ritenuto che, nel suo complesso, la legge regionale sia riconducibile “all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute” e persegua la finalità di “dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza 242 del 2019 – la sentenza Dj FaboCappato – così come ulteriormente precisate nella sentenza 135 del 2024 chiedano di essere aiutate a morire”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La legge della Toscana non è illegittima interamente, ma varie parti violano le competenze statali”, la Consulta accoglie parzialmente il ricorso sul fine vita Leggi anche: Legge toscana sul fine vita, la Corte Costituzionale: “Non del tutto illegittima, ma varie parti violano le competenze statali” Leggi anche: Fine vita, la sentenza della Cassazione: "Punti della legge Toscana violano le competenze statali" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Legge toscana sul fine vita, la Corte Costituzionale: “Non del tutto illegittima, ma varie parti violano le competenze statali” - Respinte le censure dello Stato, che aveva impugnato la legge sostenendo che invadeva sue materie specifiche. lanazione.it

**Fine vita: Consulta, legge Toscana non illegittima interamente ma per singole norme** - Con la sentenza numero 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suici ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Fine vita, respinto il ricorso del governo Meloni contro la legge della Toscana: cosa ha deciso la Consulta - La legge regionale toscana sul fine vita non è illegittima, in sé, ma diversi dei suoi articoli vanno riscritti perché toccano temi su cui solo lo Stato può decidere. fanpage.it

La Corte Costituzionale ha dichiarato sostanzialmente legittima la legge della Toscana sul suicidio assistito x.com

Respinto il ricorso del Governo contro la legge della Regione Toscana. E ora anche altre Regioni sono pronte a varare nuove regole più stringenti. - facebook.com facebook

