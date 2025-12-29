Promossa a metà la legge toscana sul fine vita la Consulta | Non del tutto illegittima ma alcune parti violano le competenze statali Ecco quali

La Consulta ha esaminato la decreto legge toscano sul fine vita, riconoscendone in parte la legittimità. Tuttavia, ha evidenziato che alcune disposizioni risultano in contrasto con le competenze statali. Questa valutazione apre un confronto tra legislazioni regionali e normative nazionali, sottolineando l’importanza di un quadro normativo coerente e condiviso sul tema del fine vita in Italia.

