Uomo travolto e ucciso vicino al centro commerciale il testimone | L' auto nera gli è passata più volte sopra Poi la fuga e l' incidente

Un uomo è stato investito e ucciso vicino al centro commerciale di San Bonifacio, perché un'auto nera gli è passata più volte sopra. Un testimone ha raccontato che il veicolo ha schiacciato la vittima durante un inseguimento, poi è fuggito subito dopo. La polizia sta cercando l’auto e il conducente, mentre sul posto sono arrivati i soccorritori. La vittima, un cittadino nordafricano, aveva circa 40 anni e si trovava nei pressi del supermercato quando è stato colpito. La scena ha attirato molti passanti.

SAN BONIFACIO (VERONA) - Omicidio a San Bonifacio, in provincia di Verona. Questa mattina, venerdì 20 febbraio, è stato trovato morto un cittadino nordafricano. L'uomo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato investito ripetutamente. A confermarlo sarebbero, infatti, i segni rinvenuti sul suo corpo che giaceva davanti a uno dei centri commerciali di San Bonifacio. Sul movente del delitto stanno investigando i carabinieri, tra le ipotesi più accreditate quella del regolamento di conti legato all'ambiente dello spaccio di droga. La ricostruzione Un residente nella zona avrebbe assistito alla scena, riferendo di aver visto un'auto nera investire la vittima ripetutamente e poi salire sull'aiuola passando sopra al corpo.