Consegnato il primo condominio sociale di Zelarino | Innovativo per gli anziani | VIDEO

A Zelarino è stato inaugurato il primo condominio sociale dedicato agli anziani. L’evento ha coinvolto diverse persone del quartiere, che hanno condiviso momenti di festa nel giardino condominiale. Cosetta ha tagliato una torta, ricordando i tempi passati, mentre Anna ed Elena si preparano al trasloco. Emanuele ha raccontato delle sue esperienze a Burano, dove lavorava come capo camerieri. La nuova struttura mira a offrire supporto e socialità agli anziani della zona.

Sono quattro appartamenti senza barriere architettoniche, moderni e funzionali: tutto è attrezzato per ospitare anziani in una fase di oramai progressiva perdita di autonomia Sotto il gazebo, in giardino, Cosetta taglia la torta che la riporta alla sua infanzia, Anna ed Elena parlano del trasloco, Emanuele racconta della sua Burano, dove faceva il capo cameriere. Siamo a Mestre, in via Parolari a Zelarino, dove il Comune di Venezia ha consegnato le chiavi di quattro appartamenti ad altrettanti anziani in perdita di autonomia. Sono loro che daranno concretezza all'innovativo progetto del Condominio sociale, realtà già sperimentata con successo in questi mesi in centro storico, all'ex Asilo D'Este di Cannaregio.