Problemi alle linee ferroviarie Pescara-Bari e AV Torino-Milano | ritardi di oltre un'ora per i Frecciarossa
Tra cancellazioni e ritardi su diverse linee da nord a sud, giornata difficile per chi doveva viaggiare in treno alla vigilia di Natale. Guasti sulla linea Adriatica Pescara - Bari e sulla linea Alta velocità Torino - Milano ma anche nel nodo di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Persona investita sui binari, treni fermi per ore sulla Bologna-Ancona.
Guasto sulla linea ferroviaria Bari-Pescara: l’elenco dei treni cancellati e in ritardo, cosa succede - Sulla Linea Bari – Pescara la circolazione dei treni è stata sospesa nella mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre, per un problema alla linea elettrica. fanpage.it
Pendolaria, aumentano le linee ferroviarie disagiate,7 nuove - Tra le linee ferroviarie peggiori d'Italia ci sono sette novità tra cui l'Avellino- ansa.it
