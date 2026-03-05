Trasporti Arrivato a Roma il primo nuovo tram Patanè | atteso da 21 anni

È stato consegnato a Roma il primo dei nuovi tram acquistati dal Comune tramite Atac, con l’intenzione di rinnovare e aumentare i mezzi sulla rete urbana. La consegna rappresenta un passo importante nel progetto di ammodernamento del trasporto pubblico locale. La consegna del tram si inserisce in un piano che prevede l’introduzione di ulteriori veicoli nel prossimo futuro.

Un nuovo tram è arrivato a Roma, segnalando l'inizio di una nuova era per i trasporti nella Capitale. È finalmente arrivato a Roma il primo nuovo tram, parte di un acquisto effettuato dal Comune di Roma tramite Atac, con l'obiettivo di potenziare la flotta dei mezzi pubblici della Capitale. A comunicarlo, attraverso i social network, è stato l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè, che ha dichiarato: "Dopo 21 lunghi anni, finalmente un nuovo tram entra nella nostra città. Il primo dei 121 Urbos Caf, risultato di un investimento epocale che supera i 450 milioni di euro, rappresenta la più grande gara d'Europa per i tram.

Due mesi fa il tram 7 è arrivato nel Quartiere Adriano: “Abbiamo atteso 15 anni. Felici, ma manca ancora qualcosa”Il 16 ottobre scorso è stato inaugurato il prolungamento della linea 7 del tram che arriva per la prima volta nel quartiere Adriano.

È arrivato ieri, martedì 3 marzo, il primo dei nuovi tram destinati alla Capitale.

È arrivato ieri, martedì 3 marzo, il primo dei nuovi tram destinati alla Capitale. Il convoglio Urbos prodotto in Spagna è sbarcato nel pomeriggio al

