Capodanno senza guardia medica | Il sindaco agisca in difesa della sanità pubblica

L’assenza di guardia medica e la chiusura dei presidi sanitari a Sacile e Maniago sollevano preoccupazioni sulla tutela della sanità pubblica. La recente sospensione dei servizi, inclusi gli ambulatori delle case di comunità, evidenzia l’importanza di un intervento deciso da parte delle autorità locali. È fondamentale che il sindaco si faccia portavoce delle esigenze della comunità per garantire accesso a cure e servizi essenziali anche durante le festività di Capodanno.

"Niente guardia medica, né al presidio ospedaliero di Sacile, né a quello di Maniago. Chiusi pure i due ambulatori delle case di comunità inaugurati il 23 dicembre scorso dagli amministratori regionali, sindaci e dagli assessori comunali. Cittadini senza assistenza". Le parole sono del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Capodanno senza guardia medica: "Il sindaco agisca in difesa della sanità pubblica"

Capodanno senza guardia medica, unico dottore a Feletto: «Tre assenti, gli diano i giusti ristori» - Nel primo giorno dell'anno niente servizio diurno dell'ex guardia medica (oggi Continuità assistenziale) a Udine, dalle 8 alle 20. ilgazzettino.it

Taranto senza guardia medica per 48 ore: «Per un antibiotico costretti a rivolgerci al Pronto Soccorso» - L'odissea di un figlio che voleva aiutare la madre anziana: dalle 20 del 31 dicembre fino alle 20 di ieri nessuna guardia medica era prevista nella programmazione in città ... lagazzettadelmezzogiorno.it

I medici contro l’assessore: “A Capodanno i turni di guardia medica erano già vuoti, nessun malato” x.com

TROPEA, PESCATORE ALLA DERIVA SOCCORSO A CAPODANNO: INTERVENTO COORDINATO DELLA GUARDIA COSTIERA Nella notte del 1° gennaio un settantenne resta in balia del mare per un’avaria al motore: decisivi i soccorsi e i segnali d’emerg - facebook.com facebook

