Trapianto Napoli premier Meloni a Nola ai funerali di Domenico | l' abbraccio con la mamma

Da lapresse.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier Meloni si è recata a Nola per partecipare ai funerali di Domenico Caliendo, un bambino di 2 anni deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Alla cerimonia, ha abbracciato la madre del piccolo. La visita si è svolta nella Cattedrale di Nola, in un momento di grande commozione.

Giorgia Meloni è arrivata alla Cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Presenti in chiesa il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, i sindaci di Nola Andrea Ruggiero e di Taurano (Avellino) Michele Buonfiglio, insieme al prefetto di Napoli Michele di Bari. La cerimonia funebre è presieduta dal vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino. Al suo ingresso nella Cattedrale di Nola, la premier ha salutato i genitori del piccolo per poi prendere posto nei banchi della chiesa per i funerali, celebrati dal vescovo di Nola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

trapianto napoli premier meloni a nola ai funerali di domenico l abbraccio con la mamma
© Lapresse.it - Trapianto Napoli, premier Meloni a Nola ai funerali di Domenico: l'abbraccio con la mamma

Trapianto a Napoli, ai funerali del piccolo Domenico l’abbraccio tra la mamma Patrizia e Giletti(LaPresse) È la giornata dell’ultimo saluto per Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli...

Domenico, il dolore dell’Italia intera: l’abbraccio tra la mamma e la direttrice dell’ospedale. Anche la premier Meloni ai funeraliIl Duomo gremito, l’abbraccio tra i familiari e i vertici dell’ospedale, l’arrivo della premier.

I funerali di Domenico Caliendo, l'abbraccio di Giorgia Meloni alla mamma

Video I funerali di Domenico Caliendo, l'abbraccio di Giorgia Meloni alla mamma

Una selezione di notizie su Trapianto Napoli.

Temi più discussi: Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini; Domenico, oggi l'autopsia. Il bimbo 45 minuti senza cuore. Denuncia bis per il centro trapianti del Monaldi; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Bimbo col cuore bruciato morto all'ospedale Monaldi, Giorgia Meloni potrebbe essere a Nola per i funerali.

Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L’autopsia: all’espianto il cuore era sanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L’autopsia: all’espianto il cuore era sano ... tg24.sky.it

Funerali di Domenico, a Nola anche il premier MeloniCattedrale gremita per l'ultimo saluto al bimbo morto al Monaldi dopo essere stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato. In piazza lo striscione: Giustizia per Domenico ... tgcom24.mediaset.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.