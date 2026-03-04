Trapianto Napoli premier Meloni a Nola ai funerali di Domenico | l' abbraccio con la mamma

Il premier Meloni si è recata a Nola per partecipare ai funerali di Domenico Caliendo, un bambino di 2 anni deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Alla cerimonia, ha abbracciato la madre del piccolo. La visita si è svolta nella Cattedrale di Nola, in un momento di grande commozione.

Giorgia Meloni è arrivata alla Cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Presenti in chiesa il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, i sindaci di Nola Andrea Ruggiero e di Taurano (Avellino) Michele Buonfiglio, insieme al prefetto di Napoli Michele di Bari. La cerimonia funebre è presieduta dal vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino. Al suo ingresso nella Cattedrale di Nola, la premier ha salutato i genitori del piccolo per poi prendere posto nei banchi della chiesa per i funerali, celebrati dal vescovo di Nola. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trapianto Napoli, premier Meloni a Nola ai funerali di Domenico: l'abbraccio con la mamma Trapianto a Napoli, ai funerali del piccolo Domenico l’abbraccio tra la mamma Patrizia e Giletti(LaPresse) È la giornata dell’ultimo saluto per Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli... Domenico, il dolore dell’Italia intera: l’abbraccio tra la mamma e la direttrice dell’ospedale. Anche la premier Meloni ai funeraliIl Duomo gremito, l’abbraccio tra i familiari e i vertici dell’ospedale, l’arrivo della premier. I funerali di Domenico Caliendo, l'abbraccio di Giorgia Meloni alla mamma Una selezione di notizie su Trapianto Napoli. Temi più discussi: Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini; Domenico, oggi l'autopsia. Il bimbo 45 minuti senza cuore. Denuncia bis per il centro trapianti del Monaldi; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Bimbo col cuore bruciato morto all'ospedale Monaldi, Giorgia Meloni potrebbe essere a Nola per i funerali. Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L’autopsia: all’espianto il cuore era sanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L’autopsia: all’espianto il cuore era sano ... tg24.sky.it Funerali di Domenico, a Nola anche il premier MeloniCattedrale gremita per l'ultimo saluto al bimbo morto al Monaldi dopo essere stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato. In piazza lo striscione: Giustizia per Domenico ... tgcom24.mediaset.it Il feretro del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli, viene estratto dall'automobile, sollevato sulle spalle anche dal papà Antonio e portato nella cattedrale di Nola, dove è stata allestita la camera arde facebook Il dramma del bimbo morto a #Napoli per un trapianto fallito. “Il cuore era una pietra, abbiamo provato a scongelarlo con acqua fredda, tiepida e calda”, sono i racconti choc degli infermieri presenti durante l’intervento, che parlano di liti e tensioni in sala operat x.com