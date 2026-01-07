Bagno a Ripoli riscaldamento rotto al Volta | lezioni sospese

A Bagno a Ripoli, le lezioni all'Istituto Volta sono state sospese a causa di un guasto al sistema di riscaldamento. La problematica ha portato alla chiusura temporanea della scuola, prolungando così le vacanze natalizie per gli studenti. La scuola sta intervenendo per risolvere il guasto e ripristinare le condizioni di comfort e sicurezza per il riprendere delle attività didattiche.

Bagno a Ripoli (Firenze), 07 gennaio 2026 - Vacanze natalizie forzatamente prolungate per gli studenti dell’Istituto superiore Volta di Bagno a Ripoli: il riscaldamento è rotto e non sono andati a scuola. Non lo faranno neanche domani, 8 gennaio, in attesa che i tecnici riescano a riparare il danno all’impianto di climatizzazione del plesso scolastico. Anche se l’edificio scolastico è di proprietà della Città Metropolitana, è toccato al sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti firmare l’ordinanza di sospensione sospendendo le attività scolastiche fino al ripristino del calore giusto per poter tornare ad accogliere in maniera confortevole e adeguata i ragazzi nelle aule. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bagno a Ripoli, riscaldamento rotto al Volta: lezioni sospese Leggi anche: Bagno a Ripoli: minacce al pronto soccorso e droga in casa. Due arresti e una denuncia Leggi anche: Maranello, spray urticante al ‘Ferrari’: lezioni sospese e 118 sul posto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bagno a Ripoli, riscaldamento rotto al Volta: lezioni sospese - Città Metropolitana al lavoro per ripristinarlo, il sindaco di Bagno a Ripoli firma la sospensione delle lezioni. lanazione.it

Riscaldamento rotto all'istituto Volta di Bagno a Ripoli: il Comune sospende le attività - Riscaldamento rotto al Volta, il Comune di Bagno a Ripoli sospende le attività didattiche. gonews.it

#tramviaFI #focusFirenze Nuova fase dei lavori in Piazza Beccaria per la tratta tramviaria Libertà/Bagno a Ripoli x.com

BAGNO A RIPOLI, AGGIORNAMENTO MALTEMPO ORE 18:40. ANNULLATO LO SPAZZAMENTO STRADE AD ANTELLA E GRASSINA. Le info diffuse dal sindaco Pignotti: Quattro squadre sono ancora operative sul territorio per la salatura delle strade, g - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.