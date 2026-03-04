Tram deragliato a Milano prende corpo pista errore umano | ipotesi uso del cellulare mentre il conducente era alla guida
Un tram si è deragliato a Milano e le autorità stanno concentrando le indagini sulla possibilità di un errore umano, con l'attenzione rivolta all'uso del cellulare da parte del conducente durante la guida. Al momento, l'ipotesi di un guasto tecnico viene considerata meno probabile, ma le verifiche sono ancora in corso per chiarire le cause dell’incidente.
Anche se al momento appare meno probabile, gli inquirenti non escludono del tutto l’ipotesi di un guasto tecnico. Sarà quindi analizzata anche la scatola nera del tram per verificare eventuali anomalie nei sistemi di bordo Resta da appurare se è stato un malore improvviso o una distrazione fa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Tram deragliato a Milano: Akira Bar sostiene il ristorante Robata Kan dopo l’incidenteDopo il tram deragliato a Milano, il ristorante Robata Kan danneggiato riapre temporaneamente grazie all’Akira Bar di Akira Yoshida. italiangourmet.it
Tram deragliato, aumenta il peso dell’ipotesi dell’errore umano. Dalle verifiche effettuate subito dopo l’incidente di venerdì in viale Vittorio Veneto, emerge che lo scambio e la lanterna di segnalazione erano perfettamente funzionanti #radiolombardia #noncife facebook
Il conducente del #tram deragliato a Milano: "Ho preso una botta al piede, poi sono svenuto" x.com