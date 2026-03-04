Tram deragliato a Milano prende corpo pista errore umano | ipotesi uso del cellulare mentre il conducente era alla guida

Un tram si è deragliato a Milano e le autorità stanno concentrando le indagini sulla possibilità di un errore umano, con l'attenzione rivolta all'uso del cellulare da parte del conducente durante la guida. Al momento, l'ipotesi di un guasto tecnico viene considerata meno probabile, ma le verifiche sono ancora in corso per chiarire le cause dell’incidente.