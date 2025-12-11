Cantieri del tram novità in via di Corticella e al Pontelungo | la mappa dei lavori a Bologna

Proseguono i lavori del tram a Bologna, con importanti aggiornamenti su via di Corticella e al Pontelungo. La mappa dei cantieri si arricchisce di interventi che coinvolgono la Linea Verde e la riorganizzazione della viabilità, segnando un passo avanti nel progetto di mobilità sostenibile della città.

Bologna, 11 novembre 2025 — Avanzano su più fronti i lavori del tram bolognese, con un nuovo passo avanti sulla Linea Verde e una serie di interventi che, tra cantieri riorganizzati e modifiche alla viabilità, accompagneranno la città nelle prossime settimane. Tangenziale: riapre uscita 6. La novità più rilevante arriva allo svincolo 6 della tangenziale, dove dal 22 dicembre riaprirà la corsia d’ingresso da via di Corticella in direzione San Lazzaro. Una modifica attesa da residenti e pendolari, resa possibile dalla riorganizzazione dell’area di cantiere in superficie nella zona delle Caserme Rosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri del tram, novità in via di Corticella e al Pontelungo: la mappa dei lavori a Bologna

