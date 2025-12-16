Lavori del tram in tangenziale riapre in entrata l’ingresso da via Corticella | ecco tutte le novità
Da oggi riapre l’ingresso da via Corticella in tangenziale, segnando un importante passo avanti nei lavori del tram a Bologna. Gli interventi proseguono anche verso nord sulla Linea Verde, contribuendo al potenziamento del trasporto pubblico e migliorando la viabilità in città. Ecco tutte le novità sullo stato dei lavori e le future fasi del progetto.
Bologna, 16 dicembre 2025 - I lavori del tram avanzano, non solo in centro storico, ma anche verso nord sulla Linea Verde. Dal 22 dicembre, il cantiere in zona Caserme Rosse si riorganizza in superficie per consentire la riapertura della corsia d’immissione in tangenziale, verso San Lazzaro. Resta chiusa la corsia in uscita dallo stesso svincolo. Il tratto interessato di via di Corticella – compreso tra via di Saliceto e la rotonda Consiglio d’Europa, dove si sta realizzando il sottopasso tranviario – diventa di conseguenza percorribile soltanto verso periferia; la circolazione verso il centro, invece, viene deviata su via Proni, a senso unico in direzione Giuriolo ad eccezione del segmento finale, così da consentire l’ingresso nel parcheggio del centro commerciale. Ilrestodelcarlino.it
