Traffico Roma del 05-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma alle 08:30 del 5 gennaio 2026 presenta condizioni di maltempo, con pioggia e rovesci temporaleschi previsti per tutta la giornata. Si raccomanda massima attenzione alla guida e il rispetto delle distanze di sicurezza. Sono state chiuse alcune strade per allagamenti, e si registrano code e deviazioni, con sospensione del traffico ferroviario su alcune linee. Si consiglia di consultare aggiornamenti e pianificare con anticipo gli spostamenti.

Luceverde Roma giornata di maltempo oggi sulla capitale piove con possibili rovesci anche a carattere temporalesco per l'intera giornata raccomandiamo la massima cautela alla guida il rispetto delle distanze di sicurezza chiusa al traffico via Appia per allagamento tra Ciampino e la statale 140 del Lago di Albano In entrambe le direzioni disposto il transito sulle complanari inevitabile la formazione di Code in direzione Roma in zona Settebagni chiusa via del Monte di casa altezza via Lello maddaleno per allagamento traffico in coda su via Ardeatina tra via di Vigna Murata e via di Tor Pagnotta nelle due direzioni trasporto ferroviario sospesa la circolazione della linea Roma Velletri Albano Frascati per allagamento della sede ferroviaria nei pressi di Ciampino possibili ritardi variazioni e cancellazioni è tutto da marinari Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2026 ore 08:30 Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 08:30 Leggi anche: Traffico Roma del 05-01-2026 ore 07:30 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Previsioni traffico-meteo weekend 2-4 Gennaio 2026; Traffico 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026: le previsioni per la Befana; Previsioni traffico Capodanno 2026; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale. Traffico Roma del 05-01-2026 ore 07:30 - Luceverde Roma dentro va Ti giornata di maltempo oggi sulla capitale piove con possibili rovesci anche a carattere temporalesco per l'intera giornata ... romadailynews.it

Colosseo nel traffico (Roma). Nikon D810 24 70 - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.