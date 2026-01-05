Traffico Roma del 05-01-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma alle 07:30 del 5 gennaio 2026 presenta condizioni di maltempo con pioggia e rovesci temporaleschi, influenzando la viabilità. Sono chiuse diverse strade a causa di allagamenti, e si registrano code e rallentamenti su alcune arterie principali. La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Velletri e Albano-Frascati è sospesa per allagamenti. Si consiglia massima prudenza e di consultare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Luceverde Roma dentro va Ti giornata di maltempo oggi sulla capitale piove con possibili rovesci anche a carattere temporalesco per l'intera giornata raccomandiamo la massima cautela alla guida il rispetto delle distanze di sicurezza chiusa al traffico via Appia per allagamento tra Ciampino e la statale 140 del Lago di Albano In entrambe le direzioni disposto il transito sulle complanari inevitabile la formazione di Code in direzione Roma in zona Settebagni chiusa via del Monte di casa altezza via Lello maddaleno per allagamento traffico in coda su via Ardeatina tra via di Vigna Murata e via di Tor Pagnotta nelle due direzioni trasporto ferroviario sospesa la circolazione della linea roma-velletri Albano Frascati per allagamento della sede ferroviaria nei pressi di Ciampino possibili ritardi variazioni e cancellazioni è tutto da Marina Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

