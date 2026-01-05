Traffico Lazio del 05-01-2026 ore 09 | 30

Il traffico sulla rete del Lazio al 5 gennaio 2026 alle 09:30 presenta diverse criticità a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Piogge intense e temporali stanno influenzando la viabilità, con alcune strade chiuse o rallentate. Si consiglia di prestare massima prudenza alla guida e di verificare gli aggiornamenti prima di partire. Il servizio è fornito da ACI in collaborazione con Roma Capitale.

Luceverde Lazio Bentrovati prudenza per il maltempo che sta interessando la regione con piogge e temporali anche di forte intensità Un ulteriore invito alla massima prudenza nella guida ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada scende a 110 km orari chiusa la statale 1 Aurelia bis per incidente tra Tarquinia e Monte Romano In entrambe le direzioni Al km 4 e 500 alle porte di Roma chiusa via di Pratica altezza via Pontina per allagamenti verso Pomezia rallentata la circolazione sulla stessa Pontina tra Castel Romano e Tor de' Cenci in direzione Roma chiusa al traffico via Appia per allagamento tra Ciampino e la statale 140 del Lago di Albano In entrambe le direzioni disposto il transito sulle complanari inevitabile la formazione di code verso la capitale trasporto ferroviario sospesa la circolazione linea Roma Velletri Albano Frascati per l'allargamento della sede ferroviaria nei pressi di Ciampino possibili ritardi variazioni e cancellazioni è tutto da me la riccomi Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-01-2026 ore 09:30 Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09:30 Leggi anche: Traffico Lazio del 02-01-2026 ore 09:30 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lunedi 5 gennaio la XXIV edizione della Calza della befana più lunga del mondo; Meteo, che tempo farà a Capodanno 2026: in arrivo neve e crollo delle temperature, le previsioni di Giuliacci; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 07 | 25; Meteo Roma del 05-01-2026 ore 06 | 15. Traffico Lazio del 05-01-2026 ore 09:30 - Luceverde Lazio Bentrovati prudenza per il maltempo che sta interessando la regione con piogge e temporali anche di forte intensità Un ulteriore invito ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità Buongiorno e buon lunedì dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio disagi a causa delle forti piogge Da ... romadailynews.it

"Traffico" romano nel 1935 - Una Balilla liberamente parcheggiata sotto Castel S. Angelo mentre un autobus fa fermata al Ponte omonimo. Più lontano un camion in transito.. Da: foto storiche e del Lazio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.