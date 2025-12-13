Durante l’evento Atreju, il Partito ECR ha organizzato il panel “Conservatives’ Challenges”, incentrato sul ruolo dei conservatori nell’Europa contemporanea. La discussione, avviata dalla domanda di Antonio Giordano, segretario generale del partito, ha esplorato le principali sfide e il futuro del conservatorismo nel contesto occidentale.

Come sarebbe l’Europa senza i conservatori? Da questa domanda, posta dal segretario generale del Partito ECR Antonio Giordano, è nato il panel “Conservatives’ Challenges”, che si è svolto venerdì sera ad Atreju. La domanda ha guidato un confronto su temi già affrontati nei corsi di educazione civica e storia contemporanea: identità europea, sicurezza, valori culturali e futuro dell’Unione europea. Ecr ad Atreju. I lavori sono iniziati con i saluti di Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo Ecr al Parlamento europeo. «La nostra storia è una lunga storia, con un passato ricco e un futuro luminoso. Secoloditalia.it

Atreju: "Come sarebbe l'Europa senza i conservatori", il confronto di Ecr Party sulle sfide dell'Occidente - È questa la domanda posta da Antonio Giordano, deputato di FdI e segretario ... msn.com