Ecr incontra il presidente del Cile Kast | Rafforziamo l’asse dei governi conservatori

Il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) ha incontrato oggi al Parlamento europeo il nuovo presidente del Cile, José Antonio Kast. L’obiettivo era discutere della sua vittoria alle elezioni presidenziali di dicembre e dei primi passi del suo governo. Kast ha parlato con i rappresentanti europei, sottolineando la volontà di rafforzare i legami tra il suo paese e i governi conservatori europei. La visita arriva a poche settimane dall’insediamento ufficiale del presidente cileno.

Il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) ha ospitato oggi al Parlamento europeo il Presidente eletto della Repubblica del Cile, José Antonio Kast, per uno scambio di vedute dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali del 14 dicembre scorso e a poche settimane dal suo insediamento ufficiale. «I governi conservatori e di destra dimostrano sempre più di saper costruire relazioni internazionali solide, pragmatiche e fondate sul rispetto delle identità nazionali. Rafforzare il dialogo tra nazioni che condividono valori e visoni di sviluppo è essenziale per affrontare insieme le grandi sfide globali», ha affermato Nicola Procaccini, copresidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, introducendo l'incontro.

