Tra creatività e fantasia ci si prepara alla primavera costruendo con i mitici mattoncini

Sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, si svolgerà a Faenza l’evento Romagna Lug presso le Maioliche. Durante l’iniziativa sarà allestita un’area dedicata ai mattoncini, con l’obiettivo di coinvolgere bambini e appassionati in attività di costruzione e creatività. L’evento si ripete nel fine settimana e si rivolge a tutti coloro che vogliono divertirsi con i mitici pezzi di plastica.

Sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, torna Romagna Lug alle Maioliche di Faenza con un'area gioco dedicata ai mattoncini più amati di sempre. Due pomeriggi di creatività, fantasia e divertimento dedicato a tutta la famiglia, tra costruzioni di fiori, arcobaleni e dolci atmosfere di primavera. Compilare il form per ricevere il gadget.

