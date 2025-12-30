Mattoncini dolcetti e tanta creatività | con i Lego si fa festa fino all' Epifania

Dal 3 al 6 gennaio, Romagna Lug invita appassionati di tutte le età a partecipare a un evento dedicato ai Lego. Un'occasione per scoprire come i mattoncini più amati possano trasformarsi in creazioni creative e divertenti, celebrando la magia della Befana. Un momento di convivialità e fantasia, pensato per condividere la passione per il gioco e l’immaginazione nel rispetto delle tradizioni.

Dal 3 al 6 gennaio torna Romagna Lug, per costruire la magia della Befana con i mattoncini più famosi del mondo. Per 4 pomeriggi, dalle 15.30 alle 18.30 il Candy Village del centro commerciale Le Maioliche di Faenza si riempie di fantasia con laboratori tutti da costruire.

