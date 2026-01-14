Al West Ham stipendi dimezzati in caso di retrocessione e nessuno vuole andare a giocare lì

Il West Ham ha introdotto nei contratti dei calciatori una clausola che prevede una riduzione del 50% degli stipendi in caso di retrocessione in Championship. Questa misura mira a tutelare il club in situazioni di difficoltà finanziaria, ma ha suscitato preoccupazioni tra i giocatori, che preferiscono evitare di trasferirsi in una squadra con prospettive sportive e economiche meno favorevoli.

Il West Ham ha inserito nei contratti dei giocatori una clausola di riduzione del 50% degli stipendi in caso di retrocessione in Championship. La possibilità per la società londinese di perdere fino al 75% dei ricavi rende la situazione economica critica e complica il mercato in entrata. Attualmente la squadra è 18ª in Premier League, a sette punti dalla salvezza, con 13 sconfitte in 21 partite. Lo rivela The Athletic Una fonte del West Ham, che ha chiesto l'anonimato per tutelare i rapporti, insiste sul fatto che si tratta di una clausola che il club ha sempre inserito nei contratti dei calciatori.

