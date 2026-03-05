Tottenham l’incubo retrocessione pesa anche sui giocatori | stipendi dimezzati in caso di caduta in Championship

A Tottenham, la minaccia di retrocedere in Championship mette sotto pressione sia la squadra che la dirigenza. In caso di retrocessione, gli stipendi dei calciatori verrebbero dimezzati, creando tensioni tra i giocatori e lo staff. La situazione attuale vede il club affrontare una fase difficile, con le conseguenze di una possibile perdita di categoria che si riflettono anche sui contratti dei singoli atleti.

