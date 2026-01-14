Il West Ham dimezza gli stipendi in caso di retrocessione | la curiosa clausola inserita nei contratti

Il West Ham ha inserito nei contratti dei giocatori una clausola che prevede una riduzione del 50% dello stipendio in caso di retrocessione dalla Premier League. Questa decisione influisce sulla strategia di mercato e crea ulteriori sfide per la gestione della squadra, con ripercussioni anche sul ruolo dell’allenatore Nuno Espirito Santo. La clausola rappresenta un elemento interessante nel contesto delle dinamiche contrattuali e delle strategie di rischio del club.

Al West Ham stipendi dimezzati in caso di retrocessione e nessuno vuole andare a giocare lì - Pablo Felipe e Valentin Castellanos hanno accettato la sfida (o non hanno la clausola) - ilnapolista.it

