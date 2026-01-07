La Regione finanzia progetti di agricoltura sociale per cittadini extraeuropei

La Regione sostiene progetti di agricoltura sociale destinati a cittadini extraeuropei regolarmente presenti in Italia. L’iniziativa mira a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa, prevenendo l’occupazione irregolare e il caporalato. Attraverso un avviso pubblico, vengono finanziate iniziative che favoriscono l’integrazione e lo sviluppo sostenibile nel settore agricolo, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale e a promuovere opportunità di lavoro legali e dignitose.

Prevenire e contrastare l'occupazione in nero e il fenomeno del caporalato puntando all'inclusione. Con questo obiettivo la Regione finanzia, attraverso un avviso pubblico, progetti di agricoltura sociale rivolti a cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia.

