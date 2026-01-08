Non ci danno nemmeno due biglietti per i genitori E uno decente costa 450 euro | lo sfogo di Pietro Sighel sui prezzi di Milano-Cortina

A meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, cresce la preoccupazione per i costi dei biglietti. Pietro Sighel ha espresso il suo disappunto, sottolineando le difficoltà di accesso e i prezzi elevati, con alcuni biglietti che raggiungono i 450 euro. La questione dei prezzi rimane al centro del dibattito, evidenziando le sfide di organizzare un evento di questa portata.

A meno di un mese dal via delle Olimpiadi invernali, la nuova polemica su Milano-Cortina 2026 riguarda i prezzi dei biglietti. A uscire allo scoperto non è stato un nome qualunque, ma Pietro Sighel, 26enne campionissimo dello short track. Già due medaglie olimpiche messe in bacheca a Pechino 2022, oltre a 11 allori mondiali, compreso l’oro sui 500 metri a Seul 2023: il finanziere di Baselga di Piné è una delle punte della spedizione azzurra ai Giochi. Al Forum di Assago sarà protagonista e spera di regalare tante gioie all’Italia. Nel frattempo, però, ha sfogato tutta la sua delusione per la gestione di queste Olimpiadi casalinghe: “Speravo che un’Olimpiade in casa, a Milano e visti i recenti risultati, potesse muovere più interessi e seguito “, ha dichiarato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

