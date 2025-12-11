Peglingusto edizione natalizia per i mercatini di gastronomia e creatività sul Lungomare di Pegli

Il 14 dicembre si conclude l'edizione natalizia di Peglingusto, il tradizionale mercatino sul Lungomare di Pegli. Un evento che unisce eccellenze gastronomiche, creazioni artigianali e animazione, offrendo un'occasione di shopping e divertimento per tutta la famiglia. Un appuntamento imperdibile per vivere l’atmosfera festiva e scoprire le eccellenze del territorio.

