Nuova allerta gialla per rischio di piogge e temporali il sindaco invita alla prudenza

Il dipartimento regionale di protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio di piogge e temporali, valida fino alle 24 di oggi. Il sindaco invita la cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la propria sicurezza. È importante rispettare le indicazioni e limitare gli spostamenti non necessari durante questa condizione meteorologica.

Il dipartimento regionale di protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, valido fino alle 24 di oggi. Il sindaco Francesco Miccichè invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti. Tra le raccomandazioni principali, quelle tradizionali: evitare di sostare su ponti, passerelle o nei pressi di torrenti, non occupare le carreggiate per lasciare libero il passaggio ai soccorritori, allontanarsi dai locali seminterrati e non tentare di attraversare sottopassi o guadi durante le piogge. Il Comune raccomanda inoltre di non sostare lungo le rive dei corsi d'acqua e di evitare le aree soggette ad allagamenti, comprese le zone del Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago.

