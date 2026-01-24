Il 24 gennaio, le Arance della Salute di Fondazione AIRC coinvolgeranno volontari in piazza in tutta Italia, sensibilizzando sull’importanza della prevenzione e sostenendo la ricerca contro il cancro. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per garantire continuità e sviluppo ai progetti di quasi 5.000 ricercatori, coinvolgendo anche scuole e comunità educative in un gesto di solidarietà e consapevolezza.

Sabato 24 gennaio migliaia di volontari saranno presenti nelle piazze di tutta Italia con le Arance della Salute promosse da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, per incontrare i cittadini, mentre scuole e comunità educative si attiveranno parallelamente. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e di sostenere economicamente il lavoro di quasi 5.000 ricercatori, garantendo continuità ai progetti in corso e l'avvio di nuove attività di ricerca.

