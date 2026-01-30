La Scorrida torna a Capolona | al Cinema Nuovo una serata di spettacolo risate e solidarietà

Questa sera il Cinema Nuovo di Capolona riapre le porte per “La Scorrida”. L’evento, che richiama sempre molte persone, promette una serata di spettacolo, risate e solidarietà. La manifestazione, ora alla sua ripresa, porta in scena un mix di coraggio e divertimento, attirando pubblico di tutte le età pronto a mettersi in gioco.

Tornano ad accendersi i riflettori del Cinema Nuovo di Capolona per “La Scorrida”, l’evento più atteso e imprevedibile dell’anno, capace di unire coraggio, divertimento e tanta voglia di mettersi in gioco. Non una semplice gara, ma una vera festa del talento spontaneo e della simpatia, dove l’unica regola è divertirsi e far divertire. Protagonisti assoluti della serata saranno i dilettanti allo sbaraglio: cantanti, ballerini, poeti e performer fuori dagli schemi che saliranno sul palco con esibizioni originali, curiose e spesso goliardiche. Talenti nascosti o performance ironiche, ogni partecipazione contribuirà a creare un clima di allegria e condivisione. 🔗 Leggi su Lortica.it

