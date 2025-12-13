Mercatini e divertimento ad Arezzo Dal Prato a piazza Grande immersi tra luci e attrazioni

Arezzo si anima con i tradizionali mercatini e le attrazioni natalizie, offrendo un weekend ricco di divertimento tra il Prato e piazza Grande. Le luci e le installazioni rendono l’atmosfera magica, invitando residenti e visitatori a immergersi nello spirito delle feste e a vivere momenti di convivialità nel centro storico.

Arezzo, 13 dicembre 2025 – Arezzo si prepara a vivere un altro intenso fine settimana all’insegna dell’atmosfera natalizia che, ormai da settimane, avvolge il cuore del centro storico. Nel weekend successivo al lungo ponte dell’8 dicembre, la città continua a offrire ai visitatori un programma ricco di eventi. Il fulcro delle celebrazioni resta Piazza Grande, dove fino al 28 dicembre prosegue il Villaggio Tirolese, il più grande mercatino tirolese d’Italia. Oltre 40 casette di legno, abilmente allestite, propongono prodotti artigianali, idee regalo originali, specialità gastronomiche tipiche e bevande calde. Lanazione.it Natale 2025 tra Lazio e Toscana: 6 mercatini magici dove vivere l'avvento (e non solo fare shopping) - Magia, luci e tradizioni: i migliori mercatini di natale tra Lazio e Toscana 2025 per famiglie, coppie e amici. nostrofiglio.it

