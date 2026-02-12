Top Tre i migliori dischi in uscita questa settimana | il doppio ritorno di Jeff Buckley

Da quicomo.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana in uscita spicca il ritorno di Jeff Buckley. È un evento atteso dai fan, anche se il suo nome è legato a un passato ormai lontano. Le nuove uscite musicali portano un po’ di speranza e curiosità tra gli appassionati. Buckley torna con un doppio disco che ha già fatto parlare di sé. I primi ascolti svelano un lavoro ricco di atmosfere intense e voci che non si dimenticano facilmente. La scena musicale italiana e internazionale rimane in attesa di scoprire se questa nuova proposta saprà conquistare anche i più scettici.

Sulla stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Approfondimenti su Jeff Buckley

Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: ritorno il Britpop di Robbie Williams

Questa settimana Robbie Williams torna sulle scene con un nuovo disco che già fa parlare di sé.

Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: Pink Floyd, mezzo secolo di Wish You Where Here

Questa settimana, esploriamo le uscite musicali più interessanti, tra cui il cinquantesimo anniversario di

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Jeff Buckley

Argomenti discussi: Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: il doppio ritorno di Jeff Buckley; I 100 migliori vini rossi italiani del 2026: la classifica definitiva secondo Gentleman; Migliori Xiaomi low cost: ecco i 3 telefoni top per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla potenza; Quali sono le migliori citycar del 2026: Top 5.

Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: i Kula Shaker ritornano con un disco killerGli enigmatici Puscifer tornano con il nuovo straordinario album, Normal Isn't. La rock band senza compromessi capitanata da Maynard James Keenan (Tool, A Perfect Circle), ha realizzato un disco ... quicomo.it

top tre i miglioriTop Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: ritorno il Britpop di Robbie WilliamsSulla stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaboraz ... quicomo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.