juventus milik rientra in gruppo e gioca la partitella

Arkadiusz Milik è tornato ad allenarsi con il gruppo della Juventus, partecipando a una sessione completa e a una partitella a campo ridotto. Dopo un periodo di assenza, il giocatore ha svolto tutto l’allenamento senza problemi, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. La sua presenza in campo ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Milik intravede il rientro: sessione completa con il gruppo e partitella – la fine del calvario si avvicina Arkadiusz Milik ha portato a termine un allenamento intero insieme alla squadra, inclusa la partitella a campo ridotto. Lo riferisce Tuttosport nella giornata di lunedì 3 marzo 2026: il centravanti polacco, reduce

Juventus: Milik è tornato ad allenarsi in gruppoArkadiusz Milik è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre un anno di calvario, ma la sensazione è che per la sfida di domani sera contro la Roma...

