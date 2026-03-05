The Voice Generation slitta | Antonella Clerici annuncia il cambio bomba su Rai 1

Antonella Clerici ha annunciato lo spostamento di The Voice Generation su Rai 1, confermando il suo coinvolgimento come conduttrice del programma. La conduttrice continuerà a lavorare anche con È Sempre Mezzogiorno, il suo show del mezzogiorno. The Voice Generation, già noto come spin-off del talent show, cambierà giorno di programmazione e si prepara a una nuova collocazione televisiva.

Antonella Clerici si prepara a una nuova sfida su Rai 1. Oltre al consolidato successo del mezzogiorno con È Sempre Mezzogiorno, la conduttrice torna alla guida di The Voice Generation, spin-off del celebre talent show che negli anni ha conquistato il pubblico con le versioni Senior e Kids. Questi format hanno saputo rivoluzionare la gara degli ascolti, riuscendo persino a battere, lo scorso mese, la fortissima concorrenza di C’è Posta per Te su Canale 5. Anche in questa nuova edizione, la giuria vede confermati Nek, Rocco Hunt, Arisa, Clementino e Loredana Bertè, pronti a giudicare i nuovi talenti. La prima puntata di The Voice Generation subirà però un cambio di programmazione a causa della cerimonia d’apertura delle Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - The Voice Generation slitta: Antonella Clerici annuncia il cambio bomba su Rai 1 The Voice Generations torna su Rai 1 con Antonella Clerici: ecco quando iniziaThe Voice Generations sfida le generazioni in prima serata tra Blind Audition e storie di famiglia Il panorama televisivo della… Il panorama... The Voice Kids 2026: la nuova edizione del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1The Voice Kids 2026: concorrenti, conduttrice, giudici, giuria, anticipazioni, ospiti, quante puntate, Antonella Clerici, streaming, Rai 1 Trona dal...