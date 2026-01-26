The Testaments | svelata la data di uscita del sequel di The Handmaid' s Tale

È stata annunciata la data di uscita del sequel di The Handmaid's Tale, intitolato The Testaments. Dopo l'ultimo episodio della sesta stagione, trasmesso il 27 maggio 2025, l’attesa per nuove vicende ambientate in Gilead si fa più concreta. Il nuovo capitolo promette di approfondire ulteriormente il mondo creato da Margaret Atwood, mantenendo uno stile sobrio e accurato, in linea con le aspettative dei fan e delle nuove audience.

Cast, anticipazioni sulla trama, quando esce. Ecco cosa sappiamo finora sulla nuova serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood ambientato 15 anni dopo The Handmaid's Tale Con l'uscita dell'ultimo episodio di "The Handmaid's Tale 6", lo scorso 27 maggio 2025, abbiamo detto addio a Gilead, ma non per sempre. Ebbene sì perché la storia delle ancelle raccontata dalla serie Hulu con Elisabeth Moss per ben sei stagioni è destinata a continuare. Lo farà con una serie sequel ispirata al secondo romanzo di Margaret Atwood dedicato al mondo di The Handmaid's Tale, "The Testaments" ambientato 15 anni dopo gli eventi della serie originale.

