The Testaments | Prime foto dallo spin-off di The Handmaid’s Tale
Disney+ ha rilasciato le prime immagini di The Testaments, il nuovo spin-off della celebre serie premiata The Handmaid’s Tale. La serie promette di approfondire ulteriormente il mondo distopico e le tematiche sociali affrontate nell’originale, offrendo ai fan un’anticipazione visiva delle nuove avventure che li attendono.
Disney+ ha svelato le prime immagini di The Testaments, spin-off della serie premiata dalla critica The Handmaid’s Tale. In arrivo sulla piattaforma a partire da aprile 2026, la nuova serie prodotto da Hulu – ed ispirata ai romanzi di Margaret Atwood – si è mostrata in questi giorni al popolo della rete attraverso di una serie di immagini ufficiali. Come noto dal romanzo originale, la serie è ambientata anni dopo gli eventi di The Handmaid’s Tale. Una storia di formazione che vede una nuova generazione di giovani donne a Gilead alle prese con il futuro cupo che le attende. Per loro, crescere a Gilead è l’unica cosa che abbiano mai conosciuto, non avendo ricordi tangibili del mondo esterno prima del loro indottrinamento a questa vita. Universalmovies.it
