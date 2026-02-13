La confessione di Robert F Kennedy Jr | Sniffavo cocaina dai sedili del water – Il video

Il ministro della Salute americano Robert F. Kennedy Jr. ha confessato nel podcast “This Past Weekend” di aver sniffato cocaina dai sedili del water durante un periodo di tossicodipendenza, un episodio che ha descritto come uno dei momenti più difficili della sua vita.

Il ministro della Salute americano Robert F. Kennedy Jr. ospite del podcast “ This Past Weekend ” del comico Theo Von, ha raccontato il suo passato da tossicodipendente citando un episodio in particolare: «Non ho paura di un germe. Sniffavo cocaina dalle tavolette del water». Non si tratta affatto di una battuta, ma di un passaggio legato al periodo Covid e alla sua scelta di continuare a partecipare a riunioni di recupero anche durante il lockdown. Il contesto della frase. Nel dialogo con Theo Von, Kennedy stava spiegando perche non voleva rinunciare agli incontri in presenza con il suo gruppo di recupero durante la pandemia.🔗 Leggi su Open.online

