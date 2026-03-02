Un anno di Kennedy Jr | il bilancio di The Lancet e tutti i rischi per la salute

Dopo un anno di attività, The Lancet presenta un bilancio sulla figura di Kennedy Jr., evidenziando i rischi per la salute pubblica legati alla promozione di informazioni non scientifiche. Nel rapporto si sottolinea come la diffusione di risultati falsi possa portare a disastri immediati, come nel caso delle campagne antivaccino sul morbillo, e a problemi più duraturi nel tempo.

“Quando si promuove una falsa e cattiva scienza, pubblicizzando risultati che non sono scientificamente validi, si provoca un disastro immediato – lo abbiamo visto con la disinformazione sul vaccino per il morbillo – ma anche uno a più lungo termine”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico, che commenta senza peli sulla lingua il bilancio di un anno di attività del Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., stilato da un editoriale di ‘The Lancet’ che ha fatto il giro del mondo. La “ distruzione che Kennedy Jr. ha causato in un anno potrebbe richiedere generazioni per essere riparata, e c’è poca speranza per la salute e la scienza degli Stati Uniti “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

