L’Esorcista | Sasha Calle si unisce al cast stellare del reboot di Mike Flanagan!

Sasha Calle si aggiunge al cast del nuovo film di Mike Flanagan dedicato a L’Esorcista. La produzione del reboot prosegue con l’obiettivo di riprendere il celebre franchise horror. Il progetto si sta sviluppando con attenzione ai dettagli, coinvolgendo un cast di rilievo e una regia che ha già lavorato in precedenza a produzioni di successo. La data di uscita non è ancora stata comunicata.

Il nuovo capitolo della saga de L'Esorcista continua a prendere forma sotto la direzione di Mike Flanagan. Il regista, ormai un'icona del genere horror contemporaneo, ha appena aggiunto un pezzo pregiato al suo puzzle: Sasha Calle. L'attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Supergirl in The Flash, è l'ultimo acquisto di un cast che promette di riportare il franchise ai fasti del 1973. Sasha Calle: Da Supergirl al misterioso ruolo nel reboot. Secondo quanto riportato da Deadline, Sasha Calle si è unita ufficialmente alla produzione in un ruolo ancora segreto. Dopo l'esordio nell'universo DC e la partecipazione al thriller Netflix The Rip (accanto a Matt Damon e Ben Affleck), la Calle consolida la sua ascesa a Hollywood entrando in uno dei progetti horror più attesi dei prossimi anni.