Torna The Crown l’idea di Netflix dopo lo scandalo dell’ex Principe Andrea

Netflix ripropone la sesta stagione di The Crown, prevista come conclusione della serie, con l’intenzione di evitare collegamenti diretti con gli eventi più recenti della famiglia reale. La decisione di terminare la narrazione con questa stagione arriva dopo lo scandalo legato all’ex principe Andrea. La produzione ha deciso di mantenere questa linea, lasciando intatta la volontà di non approfondire questioni attuali.

La sesta stagione di The Crown doveva essere l'ultima. Una scelta, quella dei produttori, per distanziare la narrazione dai fatti più recenti della royal family. Ma l'arresto dell'ex Principe Andrea avrebbe cambiato i piani di Netflix. Pronta a riconsiderare la possibilità di realizzare nuovi contenuti, approfittando dell’interesse mediatico globale suscitato dalla vicenda che ha cambiato per sempre la vita del figlio prediletto della Regina Elisabetta. Arriva la settima stagione di The Crown con Andrea? Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Netflix sarebbe in trattative con Left Bank Pictures, la casa di produzione titolare dei diritti di The Crown, per realizzare nuovi episodi o speciali dedicati alla famiglia Windsor. 🔗 Leggi su Dilei.it

L'ex principe Andrea rilasciato dopo l'arresto per lo scandalo EpsteinL’ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo 12 ore in custodia seguito all’arresto di questa mattina a Sandringham.

