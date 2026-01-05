Stranger Things potrebbe avere un episodio segreto | la scritta fake ending comparsa su Netflix
Su Netflix è stata notata una locandina dell’ultima stagione di Stranger Things con la scritta “nuovo episodio”. Alcuni fan ipotizzano che si tratti di un finale alternativo, potenzialmente disponibile dal 7 gennaio, in concomitanza con il Natale ortodosso. Si tratta di un’indicazione che potrebbe indicare un episodio segreto o un aggiornamento inatteso della serie. Restiamo in attesa di eventuali conferme o comunicazioni ufficiali.
Su Netflix è comparsa la locandina dell’ultima stagione con la scritta “nuovo episodio”. I fan ipotizzano un finale alternativo, che potrebbe uscire il 7 gennaio, giorno del Natale ortodosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
