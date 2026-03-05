Your Friends & Neighbors 2 svelato il trailer ufficiale della nuova stagione della serie con Jon Hamm

È stato diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Your Friends & Neighbors, la serie che vede come protagonista e produttore Jon Hamm, noto per aver interpretato Don Draper in Mad Men. La nuova stagione di questa dramedy, molto apprezzata e ricordata, arriverà su Apple TV a un anno dall'esordio della prima. La serie torna con nuovi episodi che si preannunciano attesi dai fan.

A un anno esatto di distanza dall'uscita della prima stagione torna su Apple TV con la seconda stagione Your Friends & Neighbors, l'acclamata (e super memata) dramedy interpretata e prodotta da Jon Hamm, noto al grande pubblico come il Don Draper di Mad Men. E dopo aver svelato la data di uscita e il primo teaser, Apple ha rilasciato il trailer ufficiale di Your Friends & Neighbors 2. Ecco dunque tutte le anticipazioni e il trailer in italiano della nuova stagione. Che, adesso è ufficiale, non sarà l'ultima: Apple TV, infatti, ha rinnovato YF&N per la terza stagione. Prodotta da Apple Studios, Your Friends & Neighbors è nata...

La serie Apple TV con Jon Hamm, Your Friends & Neighbors, ottiene il rinnovo per la stagione 3La piattaforma di streaming ha condiviso il nuovo teaser del secondo capitolo della storia, annunciando inoltre che lo show ritornerà con la terza...

Your Friends & Neighbors Season 2 Has a Date, a New Neighbor, and a Season 3 Already Locked InYour Friends & Neighbors Season 2 premieres April 3, 2026 on Apple TV+. James Marsden joins the cast and Season 3 is already confirmed. animenextseason.com

Your Friends & Neighbors: Apple TV svela il teaser italiano della seconda stagione e annuncia il rinnovo per una terzaLa serie con Jon Hamm Your Friends & Neighbors tornerà il 3 aprile con la seconda stagione su Apple TV, ma intanto il servizio l'ha già rinnovata per una terza stagione. Il quartiere si allarga, e i ... comingsoon.it

