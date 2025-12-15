Stranger Things 5 - Volume 2 | il trailer annuncia la guerra finale di Vecna e l’ultimo capitolo della serie
Il trailer di Stranger Things 5 - Volume 2 svela il culmine della battaglia tra i protagonisti e Vecna, anticipando l’ultimo capitolo della serie. In arrivo a Natale su Netflix, la seconda parte della stagione finale promette emozioni intense e un epilogo epico per le avventure di Hawkins.
Nel nuovo trailer della seconda parte della stagione finale, in arrivo a Natale su Netflix, Hawkins si prepara allo scontro decisivo. Tra Demogorgoni, alleanze inattese e un Vecna più potente che mai, Stranger Things sta per chiudere il cerchio. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi episodi. Vanityfair.it
