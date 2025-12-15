Jeremy Allen White, noto per il suo ruolo in The Bear, esprime il desiderio di diventare protagonista di una rom-com. In un'intervista, ha condiviso i suoi progetti futuri e la volontà di affrontare nuovi ruoli, sempre alla ricerca di sfide che gli consentano di ampliare la propria carriera e dimostrare la propria versatilità artistica.

© Movieplayer.it - Jeremy Allen White vorrebbe essere la star di una rom com: "Ma solo con il ruolo giusto"

Il protagonista della serie The Bear ha parlato della sua carriera e dei progetti con cui vorrebbe mettersi alla prova in futuro. Jeremy Allen White, durante la sua conversazione con Kate Hudson realizzata per Variety, ha ammesso che sarebbe interessato a girare una commedia romantica. La star della serie The Bear ha parlato della possibilità di mettersi alla prova con un ruolo inedito all'interno della sua carriera, spiegando cosa, attualmente, gli impedisce di farlo. La speranza di Jeremy Parlando delle rom com che hanno regalato molta popolarità alla collega, Jeremy Allen White ha dichiarato: "Mi piacerebbe farlo. Movieplayer.it

Liam Gallagher: “Which of these Current Artists would Liam most like to Listen to?” ???? #Oasis

Jeremy Allen White vorrebbe essere la star di una rom com: "Ma solo con il ruolo giusto" - Il protagonista della serie The Bear ha parlato della sua carriera e dei progetti con cui vorrebbe mettersi alla prova in futuro. movieplayer.it